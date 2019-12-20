Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 233.099 -0,87 BIST ANKARA 139.962 1,80 BIST ANTALYA 83.350 1,94 BIST BALIKESİR 96.533 1,82 BIST BURSA 196.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:04 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|233.099
|-0,87
|BIST ANKARA
|139.962
|1,80
|BIST ANTALYA
|83.350
|1,94
|BIST BALIKESİR
|96.533
|1,82
|BIST BURSA
|196.997
|0,32
|BIST DENIZLI
|132.806
|2,10
|BIST ISTANBUL
|113.854
|-0,18
|BIST IZMIR
|188.805
|1,32
|BIST KAYSERI
|445.753
|0,74
|BIST KOCAELI
|240.958
|1,01
|BIST KONYA
|94.556
|1,46
|BIST TEKIRDAĞ
|364.524
|1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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