Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 233.099 -0,87 BIST ANKARA 139.962 1,80 BIST ANTALYA 83.350 1,94 BIST BALIKESİR 96.533 1,82 BIST BURSA 196.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 233.099 -0,87
BIST ANKARA 139.962 1,80
BIST ANTALYA 83.350 1,94
BIST BALIKESİR 96.533 1,82
BIST BURSA 196.997 0,32
BIST DENIZLI 132.806 2,10
BIST ISTANBUL 113.854 -0,18
BIST IZMIR 188.805 1,32
BIST KAYSERI 445.753 0,74
BIST KOCAELI 240.958 1,01
BIST KONYA 94.556 1,46
BIST TEKIRDAĞ 364.524 1,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Bakan Varank'tan yerli otomobil yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak

Son Dakika Haberleri
01:35 Bütçe Meclis'ten geçti - Son Dakika Ekonomi
01:20 Yerli otoyu İtalya’dan Ege Ekspres taşıdı - Son Dakika Ekonomi
00:27 Son dakika: Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranında indirim yaptı - Son Dakika Ekonomi
00:06 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
23:50 2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 01:49:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]