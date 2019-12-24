Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.098 -0,30 BIST ANKARA 143.796 2,09 BIST ANTALYA 84.904 1,63 BIST BALIKESİR 100.401 -0,09 BIST BURSA 199.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 238.098 -0,30
BIST ANKARA 143.796 2,09
BIST ANTALYA 84.904 1,63
BIST BALIKESİR 100.401 -0,09
BIST BURSA 199.711 0,12
BIST DENIZLI 147.211 9,74
BIST ISTANBUL 116.120 0,98
BIST IZMIR 194.729 0,89
BIST KAYSERI 461.527 2,39
BIST KOCAELI 245.091 0,34
BIST KONYA 95.854 -1,77
BIST TEKIRDAĞ 373.474 0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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