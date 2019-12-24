Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.098 -0,30 BIST ANKARA 143.796 2,09 BIST ANTALYA 84.904 1,63 BIST BALIKESİR 100.401 -0,09 BIST BURSA 199.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:30 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|238.098
|-0,30
|BIST ANKARA
|143.796
|2,09
|BIST ANTALYA
|84.904
|1,63
|BIST BALIKESİR
|100.401
|-0,09
|BIST BURSA
|199.711
|0,12
|BIST DENIZLI
|147.211
|9,74
|BIST ISTANBUL
|116.120
|0,98
|BIST IZMIR
|194.729
|0,89
|BIST KAYSERI
|461.527
|2,39
|BIST KOCAELI
|245.091
|0,34
|BIST KONYA
|95.854
|-1,77
|BIST TEKIRDAĞ
|373.474
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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