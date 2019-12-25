Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.282 0,08 BIST ANKARA 145.030 0,86 BIST ANTALYA 86.280 1,62 BIST BALIKESİR 101.957 1,55 BIST BURSA 199.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|238.282
|0,08
|BIST ANKARA
|145.030
|0,86
|BIST ANTALYA
|86.280
|1,62
|BIST BALIKESİR
|101.957
|1,55
|BIST BURSA
|199.942
|0,12
|BIST DENIZLI
|144.406
|-1,91
|BIST ISTANBUL
|116.491
|0,32
|BIST IZMIR
|194.148
|-0,30
|BIST KAYSERI
|460.507
|-0,22
|BIST KOCAELI
|245.350
|0,11
|BIST KONYA
|96.033
|0,19
|BIST TEKIRDAĞ
|381.488
|2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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