Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.282 0,08 BIST ANKARA 145.030 0,86 BIST ANTALYA 86.280 1,62 BIST BALIKESİR 101.957 1,55 BIST BURSA 199.942 0,12 BIST DENIZLI 144.406 -1,91 BIST ISTANBUL 116.491 0,32 BIST IZMIR 194.148 -0,30 BIST KAYSERI 460.507 -0,22 BIST KOCAELI 245.350 0,11 BIST KONYA 96.033 0,19 BIST TEKIRDAĞ 381.488 2,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)