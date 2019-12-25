Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 238.282 0,08 BIST ANKARA 145.030 0,86 BIST ANTALYA 86.280 1,62 BIST BALIKESİR 101.957 1,55 BIST BURSA 199.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 238.282 0,08
BIST ANKARA 145.030 0,86
BIST ANTALYA 86.280 1,62
BIST BALIKESİR 101.957 1,55
BIST BURSA 199.942 0,12
BIST DENIZLI 144.406 -1,91
BIST ISTANBUL 116.491 0,32
BIST IZMIR 194.148 -0,30
BIST KAYSERI 460.507 -0,22
BIST KOCAELI 245.350 0,11
BIST KONYA 96.033 0,19
BIST TEKIRDAĞ 381.488 2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:34 Kaynak: AA
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