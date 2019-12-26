Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.748 -0,22 BIST ANKARA 144.708 -0,22 BIST ANTALYA 87.122 0,98 BIST BALIKESİR 101.693 -0,26 BIST BURSA 201.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:30 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|237.748
|-0,22
|BIST ANKARA
|144.708
|-0,22
|BIST ANTALYA
|87.122
|0,98
|BIST BALIKESİR
|101.693
|-0,26
|BIST BURSA
|201.691
|0,87
|BIST DENIZLI
|142.845
|-1,08
|BIST ISTANBUL
|116.715
|0,19
|BIST IZMIR
|194.477
|0,17
|BIST KAYSERI
|456.636
|-0,84
|BIST KOCAELI
|247.901
|1,04
|BIST KONYA
|96.892
|0,89
|BIST TEKIRDAĞ
|380.009
|-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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