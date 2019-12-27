Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.509 -0,10 BIST ANKARA 143.769 -0,65 BIST ANTALYA 88.987 2,14 BIST BALIKESİR 103.689 1,96 BIST BURSA 200.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 237.509 -0,10
BIST ANKARA 143.769 -0,65
BIST ANTALYA 88.987 2,14
BIST BALIKESİR 103.689 1,96
BIST BURSA 200.564 -0,56
BIST DENIZLI 138.700 -2,90
BIST ISTANBUL 116.638 -0,07
BIST IZMIR 194.782 0,16
BIST KAYSERI 465.890 2,03
BIST KOCAELI 248.000 0,04
BIST KONYA 96.961 0,07
BIST TEKIRDAĞ 382.989 0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:48 Kaynak: AA
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