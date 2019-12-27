Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 237.509 -0,10 BIST ANKARA 143.769 -0,65 BIST ANTALYA 88.987 2,14 BIST BALIKESİR 103.689 1,96 BIST BURSA 200.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|237.509
|-0,10
|BIST ANKARA
|143.769
|-0,65
|BIST ANTALYA
|88.987
|2,14
|BIST BALIKESİR
|103.689
|1,96
|BIST BURSA
|200.564
|-0,56
|BIST DENIZLI
|138.700
|-2,90
|BIST ISTANBUL
|116.638
|-0,07
|BIST IZMIR
|194.782
|0,16
|BIST KAYSERI
|465.890
|2,03
|BIST KOCAELI
|248.000
|0,04
|BIST KONYA
|96.961
|0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|382.989
|0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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