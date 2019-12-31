Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 251.327 2,63 BIST ANKARA 146.041 0,35 BIST ANTALYA 91.035 0,96 BIST BALIKESİR 104.319 -0,03 BIST BURSA 202.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 251.327 2,63
BIST ANKARA 146.041 0,35
BIST ANTALYA 91.035 0,96
BIST BALIKESİR 104.319 -0,03
BIST BURSA 202.328 0,92
BIST DENIZLI 139.109 0,47
BIST ISTANBUL 117.618 -0,22
BIST IZMIR 198.227 0,60
BIST KAYSERI 470.899 -0,74
BIST KOCAELI 249.021 0,00
BIST KONYA 96.009 -1,03
BIST TEKIRDAĞ 385.172 0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:18 Kaynak: AA
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