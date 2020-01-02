Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 254.364 1,21 BIST ANKARA 150.670 3,17 BIST ANTALYA 94.316 3,60 BIST BALIKESİR 106.730 2,31 BIST BURSA 204.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 254.364 1,21
BIST ANKARA 150.670 3,17
BIST ANTALYA 94.316 3,60
BIST BALIKESİR 106.730 2,31
BIST BURSA 204.457 1,05
BIST DENIZLI 139.447 0,24
BIST ISTANBUL 119.318 1,45
BIST IZMIR 202.799 2,31
BIST KAYSERI 484.489 2,89
BIST KOCAELI 250.136 0,45
BIST KONYA 96.497 0,51
BIST TEKIRDAĞ 393.056 2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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