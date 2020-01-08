Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 243.331 -1,26 BIST ANKARA 150.493 -0,08 BIST ANTALYA 88.637 -2,01 BIST BALIKESİR 104.069 1,71 BIST BURSA 197.361 -0,30 BIST DENIZLI 129.754 -1,20 BIST ISTANBUL 114.702 -0,58 BIST IZMIR 199.034 0,12 BIST KAYSERI 467.801 -0,65 BIST KOCAELI 238.697 -1,52 BIST KONYA 90.237 -1,28 BIST TEKIRDAĞ 371.449 -0,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)