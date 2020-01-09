Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

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Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü

Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı