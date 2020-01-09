Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 251.211 3,24 BIST ANKARA 156.066 3,70 BIST ANTALYA 94.906 7,07 BIST BALIKESİR 109.759 5,47 BIST BURSA 206.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 251.211 3,24
BIST ANKARA 156.066 3,70
BIST ANTALYA 94.906 7,07
BIST BALIKESİR 109.759 5,47
BIST BURSA 206.177 4,47
BIST DENIZLI 136.142 4,92
BIST ISTANBUL 119.771 4,42
BIST IZMIR 205.975 3,49
BIST KAYSERI 496.662 6,17
BIST KOCAELI 248.671 4,18
BIST KONYA 94.516 4,74
BIST TEKIRDAĞ 387.559 4,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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