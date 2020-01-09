Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 251.211 3,24 BIST ANKARA 156.066 3,70 BIST ANTALYA 94.906 7,07 BIST BALIKESİR 109.759 5,47 BIST BURSA 206.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|251.211
|3,24
|BIST ANKARA
|156.066
|3,70
|BIST ANTALYA
|94.906
|7,07
|BIST BALIKESİR
|109.759
|5,47
|BIST BURSA
|206.177
|4,47
|BIST DENIZLI
|136.142
|4,92
|BIST ISTANBUL
|119.771
|4,42
|BIST IZMIR
|205.975
|3,49
|BIST KAYSERI
|496.662
|6,17
|BIST KOCAELI
|248.671
|4,18
|BIST KONYA
|94.516
|4,74
|BIST TEKIRDAĞ
|387.559
|4,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı Türkiye'nin en büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar Cosmetics iflas etti Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi