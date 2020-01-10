Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 250.048 -0,46 BIST ANKARA 156.943 0,56 BIST ANTALYA 102.461 7,96 BIST BALIKESİR 110.220 0,42 BIST BURSA 203.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:56 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|250.048
|-0,46
|BIST ANKARA
|156.943
|0,56
|BIST ANTALYA
|102.461
|7,96
|BIST BALIKESİR
|110.220
|0,42
|BIST BURSA
|203.805
|-1,15
|BIST DENIZLI
|137.182
|0,76
|BIST ISTANBUL
|120.391
|0,52
|BIST IZMIR
|205.579
|-0,19
|BIST KAYSERI
|500.053
|0,68
|BIST KOCAELI
|248.990
|0,13
|BIST KONYA
|94.351
|-0,17
|BIST TEKIRDAĞ
|392.023
|1,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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