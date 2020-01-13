Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 258.329 3,31 BIST ANKARA 158.612 1,06 BIST ANTALYA 103.975 1,48 BIST BALIKESİR 112.065 1,67 BIST BURSA 204.999 0,59 BIST DENIZLI 144.261 5,16 BIST ISTANBUL 122.070 1,39 BIST IZMIR 210.440 2,36 BIST KAYSERI 518.517 3,69 BIST KOCAELI 251.111 0,85 BIST KONYA 96.175 1,93 BIST TEKIRDAĞ 422.057 7,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)