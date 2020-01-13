Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 258.329 3,31 BIST ANKARA 158.612 1,06 BIST ANTALYA 103.975 1,48 BIST BALIKESİR 112.065 1,67 BIST BURSA 204.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|258.329
|3,31
|BIST ANKARA
|158.612
|1,06
|BIST ANTALYA
|103.975
|1,48
|BIST BALIKESİR
|112.065
|1,67
|BIST BURSA
|204.999
|0,59
|BIST DENIZLI
|144.261
|5,16
|BIST ISTANBUL
|122.070
|1,39
|BIST IZMIR
|210.440
|2,36
|BIST KAYSERI
|518.517
|3,69
|BIST KOCAELI
|251.111
|0,85
|BIST KONYA
|96.175
|1,93
|BIST TEKIRDAĞ
|422.057
|7,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika 120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor AK Partili başkanın mazot kaçakçılığı isteğine bakan yardımcısından tepki Bakan Turhan açıkladı! Kanal İstanbul projesiyle 3 ülke ilgileniyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasındaki İkitelli metro polemiği büyüyor