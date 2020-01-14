Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 259.523 0,46 BIST ANKARA 161.367 1,74 BIST ANTALYA 102.685 -1,24 BIST BALIKESİR 114.994 2,61 BIST BURSA 207.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|259.523
|0,46
|BIST ANKARA
|161.367
|1,74
|BIST ANTALYA
|102.685
|-1,24
|BIST BALIKESİR
|114.994
|2,61
|BIST BURSA
|207.198
|1,07
|BIST DENIZLI
|143.854
|-0,28
|BIST ISTANBUL
|122.913
|0,69
|BIST IZMIR
|210.950
|0,24
|BIST KAYSERI
|524.584
|1,17
|BIST KOCAELI
|250.923
|-0,07
|BIST KONYA
|94.279
|-1,97
|BIST TEKIRDAĞ
|427.063
|1,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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