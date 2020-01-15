Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 258.067 -0,56 BIST ANKARA 159.601 -1,09 BIST ANTALYA 105.283 2,53 BIST BALIKESİR 118.891 3,39 BIST BURSA 208.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|258.067
|-0,56
|BIST ANKARA
|159.601
|-1,09
|BIST ANTALYA
|105.283
|2,53
|BIST BALIKESİR
|118.891
|3,39
|BIST BURSA
|208.305
|0,53
|BIST DENIZLI
|145.899
|1,42
|BIST ISTANBUL
|122.798
|-0,09
|BIST IZMIR
|210.411
|-0,26
|BIST KAYSERI
|525.566
|0,19
|BIST KOCAELI
|250.691
|-0,09
|BIST KONYA
|94.009
|-0,29
|BIST TEKIRDAĞ
|423.241
|-0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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