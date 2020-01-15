Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 258.067 -0,56 BIST ANKARA 159.601 -1,09 BIST ANTALYA 105.283 2,53 BIST BALIKESİR 118.891 3,39 BIST BURSA 208.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 258.067 -0,56
BIST ANKARA 159.601 -1,09
BIST ANTALYA 105.283 2,53
BIST BALIKESİR 118.891 3,39
BIST BURSA 208.305 0,53
BIST DENIZLI 145.899 1,42
BIST ISTANBUL 122.798 -0,09
BIST IZMIR 210.411 -0,26
BIST KAYSERI 525.566 0,19
BIST KOCAELI 250.691 -0,09
BIST KONYA 94.009 -0,29
BIST TEKIRDAĞ 423.241 -0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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