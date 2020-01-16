Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 255.187 -1,12 BIST ANKARA 158.957 -0,40 BIST ANTALYA 102.738 -2,42 BIST BALIKESİR 119.030 0,12 BIST BURSA 209.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|255.187
|-1,12
|BIST ANKARA
|158.957
|-0,40
|BIST ANTALYA
|102.738
|-2,42
|BIST BALIKESİR
|119.030
|0,12
|BIST BURSA
|209.808
|0,72
|BIST DENIZLI
|149.782
|2,66
|BIST ISTANBUL
|122.674
|-0,10
|BIST IZMIR
|208.303
|-1,00
|BIST KAYSERI
|520.625
|-0,94
|BIST KOCAELI
|249.196
|-0,60
|BIST KONYA
|95.714
|1,81
|BIST TEKIRDAĞ
|430.054
|1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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