Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 255.187 -1,12 BIST ANKARA 158.957 -0,40 BIST ANTALYA 102.738 -2,42 BIST BALIKESİR 119.030 0,12 BIST BURSA 209.808 0,72 BIST DENIZLI 149.782 2,66 BIST ISTANBUL 122.674 -0,10 BIST IZMIR 208.303 -1,00 BIST KAYSERI 520.625 -0,94 BIST KOCAELI 249.196 -0,60 BIST KONYA 95.714 1,81 BIST TEKIRDAĞ 430.054 1,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)