Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 257.513 1,25 BIST ANKARA 160.610 0,91 BIST ANTALYA 101.951 0,11 BIST BALIKESİR 118.537 -1,56 BIST BURSA 216.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|257.513
|1,25
|BIST ANKARA
|160.610
|0,91
|BIST ANTALYA
|101.951
|0,11
|BIST BALIKESİR
|118.537
|-1,56
|BIST BURSA
|216.113
|1,05
|BIST DENIZLI
|149.318
|-2,66
|BIST ISTANBUL
|124.068
|0,80
|BIST IZMIR
|214.423
|2,69
|BIST KAYSERI
|529.750
|-0,40
|BIST KOCAELI
|250.343
|0,82
|BIST KONYA
|97.343
|2,10
|BIST TEKIRDAĞ
|432.772
|1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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