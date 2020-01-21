Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 256.715 -0,31 BIST ANKARA 161.496 0,55 BIST ANTALYA 108.351 6,28 BIST BALIKESİR 118.826 0,24 BIST BURSA 218.630 1,16 BIST DENIZLI 149.058 -0,17 BIST ISTANBUL 124.892 0,66 BIST IZMIR 215.286 0,40 BIST KAYSERI 528.928 -0,16 BIST KOCAELI 252.184 0,74 BIST KONYA 107.051 9,97 BIST TEKIRDAĞ 441.811 2,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)