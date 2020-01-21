Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 256.715 -0,31 BIST ANKARA 161.496 0,55 BIST ANTALYA 108.351 6,28 BIST BALIKESİR 118.826 0,24 BIST BURSA 218.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 256.715 -0,31
BIST ANKARA 161.496 0,55
BIST ANTALYA 108.351 6,28
BIST BALIKESİR 118.826 0,24
BIST BURSA 218.630 1,16
BIST DENIZLI 149.058 -0,17
BIST ISTANBUL 124.892 0,66
BIST IZMIR 215.286 0,40
BIST KAYSERI 528.928 -0,16
BIST KOCAELI 252.184 0,74
BIST KONYA 107.051 9,97
BIST TEKIRDAĞ 441.811 2,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:00 Kaynak: AA
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