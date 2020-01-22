Borsada şehir endekslerinin değişimi
15 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 255.558 -0,45 BIST ANKARA 162.856 0,84 BIST ANTALYA 107.870 -0,44 BIST BALIKESİR 118.815 -0,01 BIST BURSA 219.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:46 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|255.558
|-0,45
|BIST ANKARA
|162.856
|0,84
|BIST ANTALYA
|107.870
|-0,44
|BIST BALIKESİR
|118.815
|-0,01
|BIST BURSA
|219.588
|0,44
|BIST DENIZLI
|150.383
|0,89
|BIST ISTANBUL
|124.457
|-0,35
|BIST IZMIR
|216.413
|0,52
|BIST KAYSERI
|527.427
|-0,28
|BIST KOCAELI
|251.057
|-0,45
|BIST KONYA
|101.432
|-5,25
|BIST TEKIRDAĞ
|445.524
|0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama Memurların mesai saati değişiyor! Esnek çalışma modeli yolda Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor Son Dakika: Eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen son tarih belli oldu