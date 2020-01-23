Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 263.178 2,98 BIST ANKARA 162.543 -0,19 BIST ANTALYA 111.226 3,11 BIST BALIKESİR 123.960 4,33 BIST BURSA 218.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:34 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|263.178
|2,98
|BIST ANKARA
|162.543
|-0,19
|BIST ANTALYA
|111.226
|3,11
|BIST BALIKESİR
|123.960
|4,33
|BIST BURSA
|218.369
|-0,55
|BIST DENIZLI
|149.615
|-0,51
|BIST ISTANBUL
|124.023
|-0,35
|BIST IZMIR
|218.073
|0,77
|BIST KAYSERI
|529.940
|0,48
|BIST KOCAELI
|250.250
|-0,32
|BIST KONYA
|104.279
|2,81
|BIST TEKIRDAĞ
|462.809
|3,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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