Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 263.178 2,98 BIST ANKARA 162.543 -0,19 BIST ANTALYA 111.226 3,11 BIST BALIKESİR 123.960 4,33 BIST BURSA 218.369 -0,55 BIST DENIZLI 149.615 -0,51 BIST ISTANBUL 124.023 -0,35 BIST IZMIR 218.073 0,77 BIST KAYSERI 529.940 0,48 BIST KOCAELI 250.250 -0,32 BIST KONYA 104.279 2,81 BIST TEKIRDAĞ 462.809 3,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)