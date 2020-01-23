Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 263.178 2,98 BIST ANKARA 162.543 -0,19 BIST ANTALYA 111.226 3,11 BIST BALIKESİR 123.960 4,33 BIST BURSA 218.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 263.178 2,98
BIST ANKARA 162.543 -0,19
BIST ANTALYA 111.226 3,11
BIST BALIKESİR 123.960 4,33
BIST BURSA 218.369 -0,55
BIST DENIZLI 149.615 -0,51
BIST ISTANBUL 124.023 -0,35
BIST IZMIR 218.073 0,77
BIST KAYSERI 529.940 0,48
BIST KOCAELI 250.250 -0,32
BIST KONYA 104.279 2,81
BIST TEKIRDAĞ 462.809 3,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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