Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 259.416 -1,43 BIST ANKARA 163.218 0,42 BIST ANTALYA 110.381 -0,76 BIST BALIKESİR 123.943 -0,01 BIST BURSA 217.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 259.416 -1,43
BIST ANKARA 163.218 0,42
BIST ANTALYA 110.381 -0,76
BIST BALIKESİR 123.943 -0,01
BIST BURSA 217.115 -0,57
BIST DENIZLI 150.990 0,92
BIST ISTANBUL 123.855 -0,13
BIST IZMIR 220.792 1,25
BIST KAYSERI 540.752 2,04
BIST KOCAELI 248.333 -0,77
BIST KONYA 105.444 1,12
BIST TEKIRDAĞ 490.650 6,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:42 Kaynak: AA
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