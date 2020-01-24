Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 259.416 -1,43 BIST ANKARA 163.218 0,42 BIST ANTALYA 110.381 -0,76 BIST BALIKESİR 123.943 -0,01 BIST BURSA 217.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|259.416
|-1,43
|BIST ANKARA
|163.218
|0,42
|BIST ANTALYA
|110.381
|-0,76
|BIST BALIKESİR
|123.943
|-0,01
|BIST BURSA
|217.115
|-0,57
|BIST DENIZLI
|150.990
|0,92
|BIST ISTANBUL
|123.855
|-0,13
|BIST IZMIR
|220.792
|1,25
|BIST KAYSERI
|540.752
|2,04
|BIST KOCAELI
|248.333
|-0,77
|BIST KONYA
|105.444
|1,12
|BIST TEKIRDAĞ
|490.650
|6,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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