Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 259.416 -1,43 BIST ANKARA 163.218 0,42 BIST ANTALYA 110.381 -0,76 BIST BALIKESİR 123.943 -0,01 BIST BURSA 217.115 -0,57 BIST DENIZLI 150.990 0,92 BIST ISTANBUL 123.855 -0,13 BIST IZMIR 220.792 1,25 BIST KAYSERI 540.752 2,04 BIST KOCAELI 248.333 -0,77 BIST KONYA 105.444 1,12 BIST TEKIRDAĞ 490.650 6,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)