Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 256.532 -1,11 BIST ANKARA 163.078 -0,09 BIST ANTALYA 111.013 0,57 BIST BALIKESİR 123.943 0,00 BIST BURSA 218.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|256.532
|-1,11
|BIST ANKARA
|163.078
|-0,09
|BIST ANTALYA
|111.013
|0,57
|BIST BALIKESİR
|123.943
|0,00
|BIST BURSA
|218.658
|0,71
|BIST DENIZLI
|149.037
|-1,29
|BIST ISTANBUL
|121.696
|-1,74
|BIST IZMIR
|222.607
|0,82
|BIST KAYSERI
|536.527
|-0,78
|BIST KOCAELI
|245.642
|-1,08
|BIST KONYA
|105.450
|0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|495.336
|0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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