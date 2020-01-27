Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 256.532 -1,11 BIST ANKARA 163.078 -0,09 BIST ANTALYA 111.013 0,57 BIST BALIKESİR 123.943 0,00 BIST BURSA 218.658 0,71 BIST DENIZLI 149.037 -1,29 BIST ISTANBUL 121.696 -1,74 BIST IZMIR 222.607 0,82 BIST KAYSERI 536.527 -0,78 BIST KOCAELI 245.642 -1,08 BIST KONYA 105.450 0,01 BIST TEKIRDAĞ 495.336 0,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)