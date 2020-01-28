Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 255.084 -0,56 BIST ANKARA 162.529 -0,34 BIST ANTALYA 112.237 1,10 BIST BALIKESİR 125.582 1,32 BIST BURSA 217.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:44 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|255.084
|-0,56
|BIST ANKARA
|162.529
|-0,34
|BIST ANTALYA
|112.237
|1,10
|BIST BALIKESİR
|125.582
|1,32
|BIST BURSA
|217.351
|-0,60
|BIST DENIZLI
|151.495
|1,65
|BIST ISTANBUL
|120.900
|-0,65
|BIST IZMIR
|222.934
|0,15
|BIST KAYSERI
|534.987
|-0,29
|BIST KOCAELI
|245.535
|-0,04
|BIST KONYA
|105.816
|0,35
|BIST TEKIRDAĞ
|485.515
|-1,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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