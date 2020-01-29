Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 257.761 1,05 BIST ANKARA 162.906 0,23 BIST ANTALYA 113.156 0,82 BIST BALIKESİR 125.954 0,30 BIST BURSA 215.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|257.761
|1,05
|BIST ANKARA
|162.906
|0,23
|BIST ANTALYA
|113.156
|0,82
|BIST BALIKESİR
|125.954
|0,30
|BIST BURSA
|215.810
|-0,71
|BIST DENIZLI
|153.788
|1,51
|BIST ISTANBUL
|120.692
|-0,17
|BIST IZMIR
|220.634
|-1,03
|BIST KAYSERI
|534.145
|-0,16
|BIST KOCAELI
|244.308
|-0,50
|BIST KONYA
|106.480
|0,63
|BIST TEKIRDAĞ
|480.172
|-1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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