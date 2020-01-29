Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 257.761 1,05 BIST ANKARA 162.906 0,23 BIST ANTALYA 113.156 0,82 BIST BALIKESİR 125.954 0,30 BIST BURSA 215.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 257.761 1,05
BIST ANKARA 162.906 0,23
BIST ANTALYA 113.156 0,82
BIST BALIKESİR 125.954 0,30
BIST BURSA 215.810 -0,71
BIST DENIZLI 153.788 1,51
BIST ISTANBUL 120.692 -0,17
BIST IZMIR 220.634 -1,03
BIST KAYSERI 534.145 -0,16
BIST KOCAELI 244.308 -0,50
BIST KONYA 106.480 0,63
BIST TEKIRDAĞ 480.172 -1,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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