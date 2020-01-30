Borsada şehir endekslerinin değişimi
14 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 255.149 -1,01 BIST ANKARA 162.700 -0,13 BIST ANTALYA 110.720 -2,15 BIST BALIKESİR 125.322 -0,50 BIST BURSA 212.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|255.149
|-1,01
|BIST ANKARA
|162.700
|-0,13
|BIST ANTALYA
|110.720
|-2,15
|BIST BALIKESİR
|125.322
|-0,50
|BIST BURSA
|212.476
|-1,54
|BIST DENIZLI
|151.668
|-1,38
|BIST ISTANBUL
|120.066
|-0,52
|BIST IZMIR
|217.266
|-1,53
|BIST KAYSERI
|524.213
|-1,86
|BIST KOCAELI
|244.784
|0,19
|BIST KONYA
|102.274
|-3,95
|BIST TEKIRDAĞ
|468.921
|-2,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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