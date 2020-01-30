Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

14 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 255.149 -1,01 BIST ANKARA 162.700 -0,13 BIST ANTALYA 110.720 -2,15 BIST BALIKESİR 125.322 -0,50 BIST BURSA 212.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 255.149 -1,01
BIST ANKARA 162.700 -0,13
BIST ANTALYA 110.720 -2,15
BIST BALIKESİR 125.322 -0,50
BIST BURSA 212.476 -1,54
BIST DENIZLI 151.668 -1,38
BIST ISTANBUL 120.066 -0,52
BIST IZMIR 217.266 -1,53
BIST KAYSERI 524.213 -1,86
BIST KOCAELI 244.784 0,19
BIST KONYA 102.274 -3,95
BIST TEKIRDAĞ 468.921 -2,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:40 Kaynak: AA
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