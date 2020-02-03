Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 259.700 -0,48 BIST ANKARA 162.390 0,74 BIST ANTALYA 109.828 -1,41 BIST BALIKESİR 127.775 3,17 BIST BURSA 211.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 259.700 -0,48
BIST ANKARA 162.390 0,74
BIST ANTALYA 109.828 -1,41
BIST BALIKESİR 127.775 3,17
BIST BURSA 211.777 0,53
BIST DENIZLI 161.116 1,17
BIST ISTANBUL 121.322 0,67
BIST IZMIR 222.899 1,21
BIST KAYSERI 520.459 -0,03
BIST KOCAELI 240.079 -0,30
BIST KONYA 103.709 0,48
BIST TEKIRDAĞ 489.237 0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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