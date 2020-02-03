Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 259.700 -0,48 BIST ANKARA 162.390 0,74 BIST ANTALYA 109.828 -1,41 BIST BALIKESİR 127.775 3,17 BIST BURSA 211.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:50 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|259.700
|-0,48
|BIST ANKARA
|162.390
|0,74
|BIST ANTALYA
|109.828
|-1,41
|BIST BALIKESİR
|127.775
|3,17
|BIST BURSA
|211.777
|0,53
|BIST DENIZLI
|161.116
|1,17
|BIST ISTANBUL
|121.322
|0,67
|BIST IZMIR
|222.899
|1,21
|BIST KAYSERI
|520.459
|-0,03
|BIST KOCAELI
|240.079
|-0,30
|BIST KONYA
|103.709
|0,48
|BIST TEKIRDAĞ
|489.237
|0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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