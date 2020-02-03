Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 259.700 -0,48 BIST ANKARA 162.390 0,74 BIST ANTALYA 109.828 -1,41 BIST BALIKESİR 127.775 3,17 BIST BURSA 211.777 0,53 BIST DENIZLI 161.116 1,17 BIST ISTANBUL 121.322 0,67 BIST IZMIR 222.899 1,21 BIST KAYSERI 520.459 -0,03 BIST KOCAELI 240.079 -0,30 BIST KONYA 103.709 0,48 BIST TEKIRDAĞ 489.237 0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)