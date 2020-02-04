Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.663 1,14 BIST ANKARA 167.439 3,11 BIST ANTALYA 118.686 8,07 BIST BALIKESİR 128.665 0,70 BIST BURSA 219.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 262.663 1,14
BIST ANKARA 167.439 3,11
BIST ANTALYA 118.686 8,07
BIST BALIKESİR 128.665 0,70
BIST BURSA 219.562 3,68
BIST DENIZLI 164.870 2,33
BIST ISTANBUL 124.018 2,22
BIST IZMIR 226.812 1,76
BIST KAYSERI 543.406 4,41
BIST KOCAELI 243.106 1,26
BIST KONYA 105.678 1,90
BIST TEKIRDAĞ 497.879 1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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