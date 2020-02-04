Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 262.663 1,14 BIST ANKARA 167.439 3,11 BIST ANTALYA 118.686 8,07 BIST BALIKESİR 128.665 0,70 BIST BURSA 219.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|262.663
|1,14
|BIST ANKARA
|167.439
|3,11
|BIST ANTALYA
|118.686
|8,07
|BIST BALIKESİR
|128.665
|0,70
|BIST BURSA
|219.562
|3,68
|BIST DENIZLI
|164.870
|2,33
|BIST ISTANBUL
|124.018
|2,22
|BIST IZMIR
|226.812
|1,76
|BIST KAYSERI
|543.406
|4,41
|BIST KOCAELI
|243.106
|1,26
|BIST KONYA
|105.678
|1,90
|BIST TEKIRDAĞ
|497.879
|1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Kızılay'ın 5 yıllık Bağış Değerlendirme Raporu açıklandı! İşte kalem kalem bağış miktarları Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor Mardinli üretici, "Virüsü önleyecek" diyerek Çin Devlet Başkanı'na sabun gönderdi Emeklilerin yeni promosyon miktarı bu ay belli olacak