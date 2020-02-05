Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 287.155 9,32 BIST ANKARA 167.100 -0,20 BIST ANTALYA 120.328 1,38 BIST BALIKESİR 127.575 -0,85 BIST BURSA 217.776 -0,81 BIST DENIZLI 162.296 -1,56 BIST ISTANBUL 124.278 0,21 BIST IZMIR 225.615 -0,53 BIST KAYSERI 538.246 -0,95 BIST KOCAELI 243.936 0,34 BIST KONYA 106.404 0,69 BIST TEKIRDAĞ 510.500 2,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)