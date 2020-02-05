Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 287.155 9,32 BIST ANKARA 167.100 -0,20 BIST ANTALYA 120.328 1,38 BIST BALIKESİR 127.575 -0,85 BIST BURSA 217.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|287.155
|9,32
|BIST ANKARA
|167.100
|-0,20
|BIST ANTALYA
|120.328
|1,38
|BIST BALIKESİR
|127.575
|-0,85
|BIST BURSA
|217.776
|-0,81
|BIST DENIZLI
|162.296
|-1,56
|BIST ISTANBUL
|124.278
|0,21
|BIST IZMIR
|225.615
|-0,53
|BIST KAYSERI
|538.246
|-0,95
|BIST KOCAELI
|243.936
|0,34
|BIST KONYA
|106.404
|0,69
|BIST TEKIRDAĞ
|510.500
|2,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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