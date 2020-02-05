Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 287.155 9,32 BIST ANKARA 167.100 -0,20 BIST ANTALYA 120.328 1,38 BIST BALIKESİR 127.575 -0,85 BIST BURSA 217.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 287.155 9,32
BIST ANKARA 167.100 -0,20
BIST ANTALYA 120.328 1,38
BIST BALIKESİR 127.575 -0,85
BIST BURSA 217.776 -0,81
BIST DENIZLI 162.296 -1,56
BIST ISTANBUL 124.278 0,21
BIST IZMIR 225.615 -0,53
BIST KAYSERI 538.246 -0,95
BIST KOCAELI 243.936 0,34
BIST KONYA 106.404 0,69
BIST TEKIRDAĞ 510.500 2,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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