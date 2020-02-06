Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 283.382 -1,31 BIST ANKARA 166.572 -0,32 BIST ANTALYA 122.733 2,00 BIST BALIKESİR 126.531 -0,82 BIST BURSA 217.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 283.382 -1,31
BIST ANKARA 166.572 -0,32
BIST ANTALYA 122.733 2,00
BIST BALIKESİR 126.531 -0,82
BIST BURSA 217.825 0,02
BIST DENIZLI 162.075 -0,14
BIST ISTANBUL 124.326 0,04
BIST IZMIR 225.355 -0,12
BIST KAYSERI 547.361 1,69
BIST KOCAELI 243.466 -0,19
BIST KONYA 106.611 0,19
BIST TEKIRDAĞ 504.730 -1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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