Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 284.350 0,34 BIST ANKARA 166.194 -0,23 BIST ANTALYA 118.758 -3,24 BIST BALIKESİR 124.405 -1,68 BIST BURSA 216.586 -0,57 BIST DENIZLI 160.593 -0,91 BIST ISTANBUL 123.576 -0,60 BIST IZMIR 225.015 -0,15 BIST KAYSERI 552.151 0,88 BIST KOCAELI 242.376 -0,45 BIST KONYA 105.335 -1,20 BIST TEKIRDAĞ 500.299 -0,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)