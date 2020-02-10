Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 286.474 0,75 BIST ANKARA 163.038 -1,90 BIST ANTALYA 113.045 -4,81 BIST BALIKESİR 121.803 -2,09 BIST BURSA 211.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|286.474
|0,75
|BIST ANKARA
|163.038
|-1,90
|BIST ANTALYA
|113.045
|-4,81
|BIST BALIKESİR
|121.803
|-2,09
|BIST BURSA
|211.566
|-2,32
|BIST DENIZLI
|163.384
|1,74
|BIST ISTANBUL
|120.008
|-2,89
|BIST IZMIR
|218.290
|-2,99
|BIST KAYSERI
|537.616
|-2,63
|BIST KOCAELI
|237.528
|-2,00
|BIST KONYA
|99.802
|-5,25
|BIST TEKIRDAĞ
|486.052
|-2,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Fatih Portakal'dan İBB'ye ikinci tepki: İnsafsızca zam yapıyorsunuz KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel B9, 20 Şubat'ta tanıtılacak İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli istifa etti