Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 286.474 0,75 BIST ANKARA 163.038 -1,90 BIST ANTALYA 113.045 -4,81 BIST BALIKESİR 121.803 -2,09 BIST BURSA 211.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 286.474 0,75
BIST ANKARA 163.038 -1,90
BIST ANTALYA 113.045 -4,81
BIST BALIKESİR 121.803 -2,09
BIST BURSA 211.566 -2,32
BIST DENIZLI 163.384 1,74
BIST ISTANBUL 120.008 -2,89
BIST IZMIR 218.290 -2,99
BIST KAYSERI 537.616 -2,63
BIST KOCAELI 237.528 -2,00
BIST KONYA 99.802 -5,25
BIST TEKIRDAĞ 486.052 -2,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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