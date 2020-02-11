Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 297.725 3,93 BIST ANKARA 165.960 1,79 BIST ANTALYA 115.061 1,78 BIST BALIKESİR 123.369 1,29 BIST BURSA 215.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 297.725 3,93
BIST ANKARA 165.960 1,79
BIST ANTALYA 115.061 1,78
BIST BALIKESİR 123.369 1,29
BIST BURSA 215.015 1,63
BIST DENIZLI 165.682 1,41
BIST ISTANBUL 121.761 1,46
BIST IZMIR 223.145 2,22
BIST KAYSERI 540.180 0,48
BIST KOCAELI 241.499 1,67
BIST KONYA 100.862 1,06
BIST TEKIRDAĞ 492.857 1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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