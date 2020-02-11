Borsada şehir endekslerinin değişimi
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 297.725 3,93 BIST ANKARA 165.960 1,79 BIST ANTALYA 115.061 1,78 BIST BALIKESİR 123.369 1,29 BIST BURSA 215.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|297.725
|3,93
|BIST ANKARA
|165.960
|1,79
|BIST ANTALYA
|115.061
|1,78
|BIST BALIKESİR
|123.369
|1,29
|BIST BURSA
|215.015
|1,63
|BIST DENIZLI
|165.682
|1,41
|BIST ISTANBUL
|121.761
|1,46
|BIST IZMIR
|223.145
|2,22
|BIST KAYSERI
|540.180
|0,48
|BIST KOCAELI
|241.499
|1,67
|BIST KONYA
|100.862
|1,06
|BIST TEKIRDAĞ
|492.857
|1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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