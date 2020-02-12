Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

17 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 295.158 -0,86 BIST ANKARA 176.129 6,13 BIST ANTALYA 115.026 -0,03 BIST BALIKESİR 124.544 0,95 BIST BURSA 215.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 295.158 -0,86
BIST ANKARA 176.129 6,13
BIST ANTALYA 115.026 -0,03
BIST BALIKESİR 124.544 0,95
BIST BURSA 215.048 0,02
BIST DENIZLI 163.676 -1,21
BIST ISTANBUL 122.685 0,76
BIST IZMIR 221.923 -0,55
BIST KAYSERI 540.774 0,11
BIST KOCAELI 245.709 1,74
BIST KONYA 100.574 -0,28
BIST TEKIRDAĞ 486.876 -1,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:56 Kaynak: AA
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