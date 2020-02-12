Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 295.158 -0,86 BIST ANKARA 176.129 6,13 BIST ANTALYA 115.026 -0,03 BIST BALIKESİR 124.544 0,95 BIST BURSA 215.048 0,02 BIST DENIZLI 163.676 -1,21 BIST ISTANBUL 122.685 0,76 BIST IZMIR 221.923 -0,55 BIST KAYSERI 540.774 0,11 BIST KOCAELI 245.709 1,74 BIST KONYA 100.574 -0,28 BIST TEKIRDAĞ 486.876 -1,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)