Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 311.689 5,60 BIST ANKARA 177.314 0,67 BIST ANTALYA 115.501 0,41 BIST BALIKESİR 126.167 1,30 BIST BURSA 219.844 2,23 BIST DENIZLI 164.422 0,46 BIST ISTANBUL 123.451 0,62 BIST IZMIR 224.423 1,13 BIST KAYSERI 545.288 0,83 BIST KOCAELI 245.718 0,00 BIST KONYA 100.980 0,40 BIST TEKIRDAĞ 497.144 2,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)