Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 311.689 5,60 BIST ANKARA 177.314 0,67 BIST ANTALYA 115.501 0,41 BIST BALIKESİR 126.167 1,30 BIST BURSA 219.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|311.689
|5,60
|BIST ANKARA
|177.314
|0,67
|BIST ANTALYA
|115.501
|0,41
|BIST BALIKESİR
|126.167
|1,30
|BIST BURSA
|219.844
|2,23
|BIST DENIZLI
|164.422
|0,46
|BIST ISTANBUL
|123.451
|0,62
|BIST IZMIR
|224.423
|1,13
|BIST KAYSERI
|545.288
|0,83
|BIST KOCAELI
|245.718
|0,00
|BIST KONYA
|100.980
|0,40
|BIST TEKIRDAĞ
|497.144
|2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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