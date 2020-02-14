Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 308.102 -1,15 BIST ANKARA 179.760 1,38 BIST ANTALYA 114.104 -1,21 BIST BALIKESİR 126.213 0,04 BIST BURSA 219.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:48 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|308.102
|-1,15
|BIST ANKARA
|179.760
|1,38
|BIST ANTALYA
|114.104
|-1,21
|BIST BALIKESİR
|126.213
|0,04
|BIST BURSA
|219.026
|-0,37
|BIST DENIZLI
|164.974
|0,34
|BIST ISTANBUL
|123.351
|-0,08
|BIST IZMIR
|223.954
|-0,21
|BIST KAYSERI
|548.092
|0,51
|BIST KOCAELI
|241.960
|-1,53
|BIST KONYA
|100.005
|-0,96
|BIST TEKIRDAĞ
|496.275
|-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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