Borsada şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 309.921 0,59 BIST ANKARA 180.257 0,28 BIST ANTALYA 116.186 1,82 BIST BALIKESİR 120.054 -4,88 BIST BURSA 217.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|309.921
|0,59
|BIST ANKARA
|180.257
|0,28
|BIST ANTALYA
|116.186
|1,82
|BIST BALIKESİR
|120.054
|-4,88
|BIST BURSA
|217.023
|-0,91
|BIST DENIZLI
|166.810
|1,11
|BIST ISTANBUL
|124.703
|1,10
|BIST IZMIR
|225.644
|0,75
|BIST KAYSERI
|532.293
|-2,88
|BIST KOCAELI
|244.830
|1,19
|BIST KONYA
|100.682
|0,68
|BIST TEKIRDAĞ
|496.813
|0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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