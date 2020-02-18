Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 307.418 -0,81 BIST ANKARA 180.510 0,14 BIST ANTALYA 113.947 -1,93 BIST BALIKESİR 121.720 1,39 BIST BURSA 214.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 307.418 -0,81
BIST ANKARA 180.510 0,14
BIST ANTALYA 113.947 -1,93
BIST BALIKESİR 121.720 1,39
BIST BURSA 214.836 -1,01
BIST DENIZLI 181.255 8,66
BIST ISTANBUL 123.211 -1,20
BIST IZMIR 222.477 -1,40
BIST KAYSERI 518.221 -2,64
BIST KOCAELI 240.594 -1,73
BIST KONYA 100.163 -0,52
BIST TEKIRDAĞ 482.129 -2,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rum basını: ABD casus uçakları, Yavuz sondaj gemisini gözlüyor
Tunç Soyer: Çiğli tramvayı projesi için Ulaştırma Bakanı ve AK Partili Hamza Dağ'a teşekkür ederim Samsun'da tıraş ücretlerine 15 TL zam yapılacak İş Bankası Genel Müdürü Bali'den CHP hisselerine ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 02:09:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]