Borsada şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 307.418 -0,81 BIST ANKARA 180.510 0,14 BIST ANTALYA 113.947 -1,93 BIST BALIKESİR 121.720 1,39 BIST BURSA 214.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:46 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|307.418
|-0,81
|BIST ANKARA
|180.510
|0,14
|BIST ANTALYA
|113.947
|-1,93
|BIST BALIKESİR
|121.720
|1,39
|BIST BURSA
|214.836
|-1,01
|BIST DENIZLI
|181.255
|8,66
|BIST ISTANBUL
|123.211
|-1,20
|BIST IZMIR
|222.477
|-1,40
|BIST KAYSERI
|518.221
|-2,64
|BIST KOCAELI
|240.594
|-1,73
|BIST KONYA
|100.163
|-0,52
|BIST TEKIRDAĞ
|482.129
|-2,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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