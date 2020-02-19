Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 306.400 -0,33 BIST ANKARA 182.663 1,19 BIST ANTALYA 114.500 0,48 BIST BALIKESİR 119.313 -1,98 BIST BURSA 215.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 306.400 -0,33
BIST ANKARA 182.663 1,19
BIST ANTALYA 114.500 0,48
BIST BALIKESİR 119.313 -1,98
BIST BURSA 215.235 0,19
BIST DENIZLI 173.581 -4,23
BIST ISTANBUL 123.154 -0,05
BIST IZMIR 222.396 -0,04
BIST KAYSERI 507.713 -2,03
BIST KOCAELI 243.011 1,00
BIST KONYA 97.739 -2,42
BIST TEKIRDAĞ 478.460 -0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:52 Kaynak: AA
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