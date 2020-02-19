Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 306.400 -0,33 BIST ANKARA 182.663 1,19 BIST ANTALYA 114.500 0,48 BIST BALIKESİR 119.313 -1,98 BIST BURSA 215.235 0,19 BIST DENIZLI 173.581 -4,23 BIST ISTANBUL 123.154 -0,05 BIST IZMIR 222.396 -0,04 BIST KAYSERI 507.713 -2,03 BIST KOCAELI 243.011 1,00 BIST KONYA 97.739 -2,42 BIST TEKIRDAĞ 478.460 -0,76

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)