Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 306.400 -0,33 BIST ANKARA 182.663 1,19 BIST ANTALYA 114.500 0,48 BIST BALIKESİR 119.313 -1,98 BIST BURSA 215.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:52 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|306.400
|-0,33
|BIST ANKARA
|182.663
|1,19
|BIST ANTALYA
|114.500
|0,48
|BIST BALIKESİR
|119.313
|-1,98
|BIST BURSA
|215.235
|0,19
|BIST DENIZLI
|173.581
|-4,23
|BIST ISTANBUL
|123.154
|-0,05
|BIST IZMIR
|222.396
|-0,04
|BIST KAYSERI
|507.713
|-2,03
|BIST KOCAELI
|243.011
|1,00
|BIST KONYA
|97.739
|-2,42
|BIST TEKIRDAĞ
|478.460
|-0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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