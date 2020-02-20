Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 292.400 -4,57 BIST ANKARA 175.295 -4,03 BIST ANTALYA 105.824 -7,58 BIST BALIKESİR 110.410 -7,46 BIST BURSA 202.591 -5,87 BIST DENIZLI 160.230 -7,69 BIST ISTANBUL 118.871 -3,48 BIST IZMIR 212.252 -4,56 BIST KAYSERI 475.636 -6,32 BIST KOCAELI 239.105 -1,61 BIST KONYA 89.554 -8,37 BIST TEKIRDAĞ 455.430 -4,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)