Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 292.400 -4,57 BIST ANKARA 175.295 -4,03 BIST ANTALYA 105.824 -7,58 BIST BALIKESİR 110.410 -7,46 BIST BURSA 202.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 292.400 -4,57
BIST ANKARA 175.295 -4,03
BIST ANTALYA 105.824 -7,58
BIST BALIKESİR 110.410 -7,46
BIST BURSA 202.591 -5,87
BIST DENIZLI 160.230 -7,69
BIST ISTANBUL 118.871 -3,48
BIST IZMIR 212.252 -4,56
BIST KAYSERI 475.636 -6,32
BIST KOCAELI 239.105 -1,61
BIST KONYA 89.554 -8,37
BIST TEKIRDAĞ 455.430 -4,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil için şarj istasyonu çalışmaları başladı
Dolar 6.10'un üzerine çıktı Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi Çiftçinin mazot derdini bitirecek traktör fuarda büyük ilgi gördü

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 01:21:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]