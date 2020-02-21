Borsada şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 296.291 1,33 BIST ANKARA 180.676 3,07 BIST ANTALYA 110.890 4,79 BIST BALIKESİR 112.698 2,07 BIST BURSA 205.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|296.291
|1,33
|BIST ANKARA
|180.676
|3,07
|BIST ANTALYA
|110.890
|4,79
|BIST BALIKESİR
|112.698
|2,07
|BIST BURSA
|205.928
|1,65
|BIST DENIZLI
|170.668
|6,51
|BIST ISTANBUL
|119.661
|0,66
|BIST IZMIR
|217.996
|2,71
|BIST KAYSERI
|487.504
|2,50
|BIST KOCAELI
|241.414
|0,97
|BIST KONYA
|92.169
|2,92
|BIST TEKIRDAĞ
|464.718
|2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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