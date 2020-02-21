Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 296.291 1,33 BIST ANKARA 180.676 3,07 BIST ANTALYA 110.890 4,79 BIST BALIKESİR 112.698 2,07 BIST BURSA 205.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 296.291 1,33
BIST ANKARA 180.676 3,07
BIST ANTALYA 110.890 4,79
BIST BALIKESİR 112.698 2,07
BIST BURSA 205.928 1,65
BIST DENIZLI 170.668 6,51
BIST ISTANBUL 119.661 0,66
BIST IZMIR 217.996 2,71
BIST KAYSERI 487.504 2,50
BIST KOCAELI 241.414 0,97
BIST KONYA 92.169 2,92
BIST TEKIRDAĞ 464.718 2,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:36 Kaynak: AA
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