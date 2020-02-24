Borsada şehir endekslerinin değişimi
7 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 295.633 -0,22 BIST ANKARA 179.453 -0,68 BIST ANTALYA 111.236 0,31 BIST BALIKESİR 114.243 1,37 BIST BURSA 203.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|295.633
|-0,22
|BIST ANKARA
|179.453
|-0,68
|BIST ANTALYA
|111.236
|0,31
|BIST BALIKESİR
|114.243
|1,37
|BIST BURSA
|203.545
|-1,16
|BIST DENIZLI
|172.067
|0,82
|BIST ISTANBUL
|117.364
|-1,92
|BIST IZMIR
|217.702
|-0,13
|BIST KAYSERI
|476.612
|-2,23
|BIST KOCAELI
|240.457
|-0,40
|BIST KONYA
|92.668
|0,54
|BIST TEKIRDAĞ
|458.451
|-1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika İtalya Başbakanı Conte'den koronavirüs açıklaması: Ülke ekonomisini güçlü biçimde sarsacak Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Türkiye'nin öncü firmalarından Dizayn Grup, konkordato sürecinden çıktı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, mal varlığını güncelledi