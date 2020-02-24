Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 295.633 -0,22 BIST ANKARA 179.453 -0,68 BIST ANTALYA 111.236 0,31 BIST BALIKESİR 114.243 1,37 BIST BURSA 203.545 -1,16 BIST DENIZLI 172.067 0,82 BIST ISTANBUL 117.364 -1,92 BIST IZMIR 217.702 -0,13 BIST KAYSERI 476.612 -2,23 BIST KOCAELI 240.457 -0,40 BIST KONYA 92.668 0,54 BIST TEKIRDAĞ 458.451 -1,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)