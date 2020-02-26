Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 295.475 -0,24 BIST ANKARA 180.810 0,05 BIST ANTALYA 110.777 -0,35 BIST BALIKESİR 113.780 -0,04 BIST BURSA 210.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 295.475 -0,24
BIST ANKARA 180.810 0,05
BIST ANTALYA 110.777 -0,35
BIST BALIKESİR 113.780 -0,04
BIST BURSA 210.066 1,08
BIST DENIZLI 175.620 1,30
BIST ISTANBUL 117.605 -0,01
BIST IZMIR 217.150 0,19
BIST KAYSERI 478.861 -1,44
BIST KOCAELI 239.729 0,51
BIST KONYA 94.929 -0,72
BIST TEKIRDAĞ 456.570 -0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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