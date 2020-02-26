Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 295.475 -0,24 BIST ANKARA 180.810 0,05 BIST ANTALYA 110.777 -0,35 BIST BALIKESİR 113.780 -0,04 BIST BURSA 210.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|295.475
|-0,24
|BIST ANKARA
|180.810
|0,05
|BIST ANTALYA
|110.777
|-0,35
|BIST BALIKESİR
|113.780
|-0,04
|BIST BURSA
|210.066
|1,08
|BIST DENIZLI
|175.620
|1,30
|BIST ISTANBUL
|117.605
|-0,01
|BIST IZMIR
|217.150
|0,19
|BIST KAYSERI
|478.861
|-1,44
|BIST KOCAELI
|239.729
|0,51
|BIST KONYA
|94.929
|-0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|456.570
|-0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika Altının kilogramı 325 bin 550 liraya geriledi İşverene verilecek asgari ücret desteğinin ayrıntıları belli oldu Koronavirüs için tulum üreten tekstil firması siparişlere yetişemiyor Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu, bölgenin değerine değer kattı