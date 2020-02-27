Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 275.050 -6,91 BIST ANKARA 173.885 -3,83 BIST ANTALYA 102.880 -7,13 BIST BALIKESİR 106.384 -6,50 BIST BURSA 199.742 -4,91 BIST DENIZLI 166.325 -5,29 BIST ISTANBUL 112.586 -4,27 BIST IZMIR 209.538 -3,51 BIST KAYSERI 458.830 -4,18 BIST KOCAELI 228.649 -4,62 BIST KONYA 88.922 -6,33 BIST TEKIRDAĞ 435.127 -4,70

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)