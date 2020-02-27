Borsada şehir endekslerinin değişimi
9 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 275.050 -6,91 BIST ANKARA 173.885 -3,83 BIST ANTALYA 102.880 -7,13 BIST BALIKESİR 106.384 -6,50 BIST BURSA 199.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:50 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|275.050
|-6,91
|BIST ANKARA
|173.885
|-3,83
|BIST ANTALYA
|102.880
|-7,13
|BIST BALIKESİR
|106.384
|-6,50
|BIST BURSA
|199.742
|-4,91
|BIST DENIZLI
|166.325
|-5,29
|BIST ISTANBUL
|112.586
|-4,27
|BIST IZMIR
|209.538
|-3,51
|BIST KAYSERI
|458.830
|-4,18
|BIST KOCAELI
|228.649
|-4,62
|BIST KONYA
|88.922
|-6,33
|BIST TEKIRDAĞ
|435.127
|-4,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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