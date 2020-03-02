Borsada şehir endekslerinin değişimi
16 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 271.163 1,72 BIST ANKARA 169.966 1,95 BIST ANTALYA 99.282 3,94 BIST BALIKESİR 99.018 0,53 BIST BURSA 202.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:46 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|271.163
|1,72
|BIST ANKARA
|169.966
|1,95
|BIST ANTALYA
|99.282
|3,94
|BIST BALIKESİR
|99.018
|0,53
|BIST BURSA
|202.651
|3,12
|BIST DENIZLI
|164.444
|4,70
|BIST ISTANBUL
|109.697
|1,70
|BIST IZMIR
|203.877
|1,88
|BIST KAYSERI
|453.997
|1,44
|BIST KOCAELI
|228.076
|1,27
|BIST KONYA
|87.496
|5,18
|BIST TEKIRDAĞ
|426.492
|4,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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