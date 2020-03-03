Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 279.361 3,02 BIST ANKARA 180.752 6,35 BIST ANTALYA 101.886 2,62 BIST BALIKESİR 101.141 2,14 BIST BURSA 208.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 279.361 3,02
BIST ANKARA 180.752 6,35
BIST ANTALYA 101.886 2,62
BIST BALIKESİR 101.141 2,14
BIST BURSA 208.855 3,06
BIST DENIZLI 162.567 -1,14
BIST ISTANBUL 113.008 3,02
BIST IZMIR 209.117 2,57
BIST KAYSERI 463.274 2,04
BIST KOCAELI 230.091 0,88
BIST KONYA 91.557 4,64
BIST TEKIRDAĞ 435.648 2,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:34 Kaynak: AA
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