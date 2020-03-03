Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 279.361 3,02 BIST ANKARA 180.752 6,35 BIST ANTALYA 101.886 2,62 BIST BALIKESİR 101.141 2,14 BIST BURSA 208.855 3,06 BIST DENIZLI 162.567 -1,14 BIST ISTANBUL 113.008 3,02 BIST IZMIR 209.117 2,57 BIST KAYSERI 463.274 2,04 BIST KOCAELI 230.091 0,88 BIST KONYA 91.557 4,64 BIST TEKIRDAĞ 435.648 2,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)