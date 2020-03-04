Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 272.258 -2,54 BIST ANKARA 176.160 -2,54 BIST ANTALYA 99.605 -2,24 BIST BALIKESİR 99.178 -1,94 BIST BURSA 205.857 -1,44 BIST DENIZLI 160.211 -1,45 BIST ISTANBUL 112.455 -0,49 BIST IZMIR 204.963 -1,99 BIST KAYSERI 454.200 -1,96 BIST KOCAELI 225.808 -1,86 BIST KONYA 88.754 -3,06 BIST TEKIRDAĞ 426.867 -2,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)