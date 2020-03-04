Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 272.258 -2,54 BIST ANKARA 176.160 -2,54 BIST ANTALYA 99.605 -2,24 BIST BALIKESİR 99.178 -1,94 BIST BURSA 205.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:46 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|272.258
|-2,54
|BIST ANKARA
|176.160
|-2,54
|BIST ANTALYA
|99.605
|-2,24
|BIST BALIKESİR
|99.178
|-1,94
|BIST BURSA
|205.857
|-1,44
|BIST DENIZLI
|160.211
|-1,45
|BIST ISTANBUL
|112.455
|-0,49
|BIST IZMIR
|204.963
|-1,99
|BIST KAYSERI
|454.200
|-1,96
|BIST KOCAELI
|225.808
|-1,86
|BIST KONYA
|88.754
|-3,06
|BIST TEKIRDAĞ
|426.867
|-2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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