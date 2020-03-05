Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 273.753 0,55 BIST ANKARA 178.946 1,58 BIST ANTALYA 101.136 1,54 BIST BALIKESİR 98.680 -0,50 BIST BURSA 204.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:52 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|273.753
|0,55
|BIST ANKARA
|178.946
|1,58
|BIST ANTALYA
|101.136
|1,54
|BIST BALIKESİR
|98.680
|-0,50
|BIST BURSA
|204.827
|-0,50
|BIST DENIZLI
|159.692
|-0,32
|BIST ISTANBUL
|113.058
|0,54
|BIST IZMIR
|205.028
|0,03
|BIST KAYSERI
|451.407
|-0,61
|BIST KOCAELI
|224.558
|-0,55
|BIST KONYA
|89.087
|0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|428.010
|0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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