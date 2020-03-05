Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 273.753 0,55 BIST ANKARA 178.946 1,58 BIST ANTALYA 101.136 1,54 BIST BALIKESİR 98.680 -0,50 BIST BURSA 204.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 273.753 0,55
BIST ANKARA 178.946 1,58
BIST ANTALYA 101.136 1,54
BIST BALIKESİR 98.680 -0,50
BIST BURSA 204.827 -0,50
BIST DENIZLI 159.692 -0,32
BIST ISTANBUL 113.058 0,54
BIST IZMIR 205.028 0,03
BIST KAYSERI 451.407 -0,61
BIST KOCAELI 224.558 -0,55
BIST KONYA 89.087 0,38
BIST TEKIRDAĞ 428.010 0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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