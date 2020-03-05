Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması: Alıp kullanmamak diye bir şey olmaz