Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 264.754 -3,29 BIST ANKARA 177.498 -0,81 BIST ANTALYA 98.494 -2,61 BIST BALIKESİR 95.933 -2,78 BIST BURSA 198.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 264.754 -3,29
BIST ANKARA 177.498 -0,81
BIST ANTALYA 98.494 -2,61
BIST BALIKESİR 95.933 -2,78
BIST BURSA 198.017 -3,32
BIST DENIZLI 154.749 -3,09
BIST ISTANBUL 110.108 -2,61
BIST IZMIR 202.224 -1,37
BIST KAYSERI 443.374 -1,78
BIST KOCAELI 217.894 -2,97
BIST KONYA 85.985 -3,48
BIST TEKIRDAĞ 426.232 -0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:52 Kaynak: AA
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