Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 244.829 -7,53 BIST ANKARA 163.430 -7,93 BIST ANTALYA 88.245 -10,41 BIST BALIKESİR 86.719 -9,60 BIST BURSA 181.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|244.829
|-7,53
|BIST ANKARA
|163.430
|-7,93
|BIST ANTALYA
|88.245
|-10,41
|BIST BALIKESİR
|86.719
|-9,60
|BIST BURSA
|181.939
|-8,12
|BIST DENIZLI
|138.606
|-10,43
|BIST ISTANBUL
|103.795
|-5,73
|BIST IZMIR
|189.798
|-6,14
|BIST KAYSERI
|408.748
|-7,81
|BIST KOCAELI
|210.951
|-3,19
|BIST KONYA
|77.598
|-9,75
|BIST TEKIRDAĞ
|399.657
|-6,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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