Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 244.829 -7,53 BIST ANKARA 163.430 -7,93 BIST ANTALYA 88.245 -10,41 BIST BALIKESİR 86.719 -9,60 BIST BURSA 181.939 -8,12 BIST DENIZLI 138.606 -10,43 BIST ISTANBUL 103.795 -5,73 BIST IZMIR 189.798 -6,14 BIST KAYSERI 408.748 -7,81 BIST KOCAELI 210.951 -3,19 BIST KONYA 77.598 -9,75 BIST TEKIRDAĞ 399.657 -6,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)