Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 244.829 -7,53 BIST ANKARA 163.430 -7,93 BIST ANTALYA 88.245 -10,41 BIST BALIKESİR 86.719 -9,60 BIST BURSA 181.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 244.829 -7,53
BIST ANKARA 163.430 -7,93
BIST ANTALYA 88.245 -10,41
BIST BALIKESİR 86.719 -9,60
BIST BURSA 181.939 -8,12
BIST DENIZLI 138.606 -10,43
BIST ISTANBUL 103.795 -5,73
BIST IZMIR 189.798 -6,14
BIST KAYSERI 408.748 -7,81
BIST KOCAELI 210.951 -3,19
BIST KONYA 77.598 -9,75
BIST TEKIRDAĞ 399.657 -6,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:42 Kaynak: AA
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