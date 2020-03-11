Borsada şehir endekslerinin değişimi
6 saat önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 227.802 -1,32 BIST ANKARA 154.451 0,22 BIST ANTALYA 76.525 -7,19 BIST BALIKESİR 79.516 -1,66 BIST BURSA 176.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:02 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|227.802
|-1,32
|BIST ANKARA
|154.451
|0,22
|BIST ANTALYA
|76.525
|-7,19
|BIST BALIKESİR
|79.516
|-1,66
|BIST BURSA
|176.821
|-0,33
|BIST DENIZLI
|122.048
|-3,59
|BIST ISTANBUL
|98.251
|-1,81
|BIST IZMIR
|177.410
|-2,41
|BIST KAYSERI
|375.489
|-5,37
|BIST KOCAELI
|200.027
|-2,25
|BIST KONYA
|68.643
|-4,65
|BIST TEKIRDAĞ
|404.501
|10,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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