Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 227.802 -1,32 BIST ANKARA 154.451 0,22 BIST ANTALYA 76.525 -7,19 BIST BALIKESİR 79.516 -1,66 BIST BURSA 176.821 -0,33 BIST DENIZLI 122.048 -3,59 BIST ISTANBUL 98.251 -1,81 BIST IZMIR 177.410 -2,41 BIST KAYSERI 375.489 -5,37 BIST KOCAELI 200.027 -2,25 BIST KONYA 68.643 -4,65 BIST TEKIRDAĞ 404.501 10,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)