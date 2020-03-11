Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 227.802 -1,32 BIST ANKARA 154.451 0,22 BIST ANTALYA 76.525 -7,19 BIST BALIKESİR 79.516 -1,66 BIST BURSA 176.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 227.802 -1,32
BIST ANKARA 154.451 0,22
BIST ANTALYA 76.525 -7,19
BIST BALIKESİR 79.516 -1,66
BIST BURSA 176.821 -0,33
BIST DENIZLI 122.048 -3,59
BIST ISTANBUL 98.251 -1,81
BIST IZMIR 177.410 -2,41
BIST KAYSERI 375.489 -5,37
BIST KOCAELI 200.027 -2,25
BIST KONYA 68.643 -4,65
BIST TEKIRDAĞ 404.501 10,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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