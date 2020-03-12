Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 201.779 -11,42 BIST ANKARA 141.603 -8,32 BIST ANTALYA 65.741 -14,09 BIST BALIKESİR 71.348 -10,27 BIST BURSA 161.294 -8,78 BIST DENIZLI 102.703 -15,85 BIST ISTANBUL 90.695 -7,69 BIST IZMIR 162.442 -8,44 BIST KAYSERI 334.187 -11,00 BIST KOCAELI 187.081 -6,47 BIST KONYA 58.606 -14,62 BIST TEKIRDAĞ 401.988 -0,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)