Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

26 dakika önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 201.779 -11,42 BIST ANKARA 141.603 -8,32 BIST ANTALYA 65.741 -14,09 BIST BALIKESİR 71.348 -10,27 BIST BURSA 161.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 201.779 -11,42
BIST ANKARA 141.603 -8,32
BIST ANTALYA 65.741 -14,09
BIST BALIKESİR 71.348 -10,27
BIST BURSA 161.294 -8,78
BIST DENIZLI 102.703 -15,85
BIST ISTANBUL 90.695 -7,69
BIST IZMIR 162.442 -8,44
BIST KAYSERI 334.187 -11,00
BIST KOCAELI 187.081 -6,47
BIST KONYA 58.606 -14,62
BIST TEKIRDAĞ 401.988 -0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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