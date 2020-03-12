Borsada şehir endekslerinin değişimi
26 dakika önce
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 201.779 -11,42 BIST ANKARA 141.603 -8,32 BIST ANTALYA 65.741 -14,09 BIST BALIKESİR 71.348 -10,27 BIST BURSA 161.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:58 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|201.779
|-11,42
|BIST ANKARA
|141.603
|-8,32
|BIST ANTALYA
|65.741
|-14,09
|BIST BALIKESİR
|71.348
|-10,27
|BIST BURSA
|161.294
|-8,78
|BIST DENIZLI
|102.703
|-15,85
|BIST ISTANBUL
|90.695
|-7,69
|BIST IZMIR
|162.442
|-8,44
|BIST KAYSERI
|334.187
|-11,00
|BIST KOCAELI
|187.081
|-6,47
|BIST KONYA
|58.606
|-14,62
|BIST TEKIRDAĞ
|401.988
|-0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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