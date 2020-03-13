Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 211.938 5,03 BIST ANKARA 147.242 3,98 BIST ANTALYA 68.397 4,04 BIST BALIKESİR 74.509 4,43 BIST BURSA 160.477 -0,51 BIST DENIZLI 108.526 5,67 BIST ISTANBUL 93.586 3,19 BIST IZMIR 166.930 2,76 BIST KAYSERI 343.363 2,75 BIST KOCAELI 186.661 -0,22 BIST KONYA 62.115 5,99 BIST TEKIRDAĞ 376.162 -6,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)