Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 211.938 5,03 BIST ANKARA 147.242 3,98 BIST ANTALYA 68.397 4,04 BIST BALIKESİR 74.509 4,43 BIST BURSA 160.

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Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 211.938 5,03
BIST ANKARA 147.242 3,98
BIST ANTALYA 68.397 4,04
BIST BALIKESİR 74.509 4,43
BIST BURSA 160.477 -0,51
BIST DENIZLI 108.526 5,67
BIST ISTANBUL 93.586 3,19
BIST IZMIR 166.930 2,76
BIST KAYSERI 343.363 2,75
BIST KOCAELI 186.661 -0,22
BIST KONYA 62.115 5,99
BIST TEKIRDAĞ 376.162 -6,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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